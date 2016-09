Blumberg Weitere Etappe in Sachen Zoll

Schwarzwald-Baar-Kreis. "Ich bin zuversichtlich, dass wir heute Abend Einmütigkeit erzielen", erklärte der Regierungsrat gestern vor dem Gespräch mit den Ostschweizern in Bern. Hauptthema des "Sessionsapero" war die im Raum stehende Schließung von zwölf Schweizer Zollämtern, unter anderem des Bargeners. "Es geht darum, die Ostschweizer zu gewinnen, die bisher anderer Meinung waren", erklärt Dubach. Die Ent Schon am 23. August hatte die Finanzkommission des Ständerates mehrheitlich gegen die Schließung der zwölf Zollstellen vortiert. Die Entscheidung fiel mit einer knappen Mehrheit von acht zu fünf Stimmen.

"Der Bundesrat hat im Zusammenhang mit dem Stabilisierungsprogramm 2017 bis 2019 den Zoll beauftragt, in einem ersten Schritt unter Einbezug der betroffenen Kreise zu prüfen, wie sich die Sparmaßnahmen mit möglichst wenig negativen Effekten für Wirtschaft und Regionen umsetzen lassen", erklärte David Marquis, stellvertretender Leiter Kommunikation der Eidgenössischen Zollverwaltung, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten zum Stand der Dinge.

Es gelte nun, mit den betroffenen Partnern alle Möglichkeiten zu prüfen. "Momentan laufen die entsprechenden Gespräche. Um entsprechende Ergebnisse zu kommunizieren, ist es noch zu früh. Zunächst muss klar sein, welche Maßnahmen wo getroffen werden können. Zudem bleiben die Entscheide des Parlamentes vorbehalten. Die Botschaft zum Stabilisierungsprogramm 2017 bis 2019 wird in der Herbstsession vom Ständerat und vorraussichtlich in der Wintersaison vom Nationalrat beraten", so Marquis weiter. Es ist natürlich, wie immer, eine Frage des Geldes. 20 Millionen Franken sollen bei der Eidgenössischen Zollverwaltung eingespart werden, sieben Millionen betreffen das Personalbudget.