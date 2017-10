Blumberg Weiterbildung wichtig

Albert Rech (Bild), Mitarbeiter der Energieversorgung Südbaar (ESB), feierte gestern im Kreise seiner Kollegen sein 20-jähriges Arbeitsjubiläum. Geschäftsführer des Energieversorgers, Thomas Fischinger, ehrte seinen Mitarbeiter und überreichte einen Blumenstrauß. Für den ehemaligen Assistenten der Geschäftsleitung und heutigen Leiter Rechnungswesen fand er viele anerkennende und freundliche Worte. Der 56-jährige Rech begann noch unter der Leitung von Friedrich-Wilhelm Pfaff seinen Dienst bei ESB. Unter dem jetzigen Geschäftsführer Thomas Fischinger begann sein Aufstieg in die jetzige Position. Der ehemalige Finanzbeamte Rech hat sich über eine Abendschule zum Bilanzbuchhalter ausbilden lassen. Obwohl er bereits Beamter auf Lebenszeit war, wechselte er in die freie Wirtschaft, um sich anderen Aufgaben zu stellen. Für den Jubilar ist es eine Freude, mit dem ESB-Team und dem Geschäftsführer zusammenzuarbeiten. Rech lebt zusammen mit seiner Ehefrau und seiner Tochter in Blumberg.