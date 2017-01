Eis-Zeit an der Schleifenbachklamm: Die am Premium-Wanderweg Schluchtensteig gelegenen und rund 30 Meter hohen Schleifenbachwasserfälle unterhalb des alten Blumberger Dorfkerns, der ehemaligen Burg der Herren von Blumberg, zeigen sich in diesen frostigen Zeiten als überdimensionale Eis-Skulptur. Wasser ist keines zu sehen, der Wanderer und Naturgenießer hört nur, wie es sich unter einer mehreren Zentimeter dicken Eisschicht seinen Weg in Richtung Wutachflühe bahnt. Das gefrorene Naturschauspiel erinnert an Stalaktiten, die ihre Tropfsteinhöhle verlassen haben. Nachdem die Schleifenbachwasserfälle über Jahrzehnte hinweg fast nur Wanderern aus der Region bekannt waren, tauchen sie heute in vielen Reisereportagen auf – dies auch dank des Gütesiegels "Qualitätsweg Wanderbares Deutschland", mit dem sich der Schluchtensteig bei Blumberg seit knapp zehn Jahren schmücken darf. Foto: Niederberger