Blumberg "Wasser marsch" bei Löschzwergen

Zuerst galt es, das bisher Erlernte im Trockenunterricht wieder aufzufrischen. Doch was wäre eine Feuerwehrprobe ohne Wasser. So scheute sich Abteilungskommandant Patrick Gleichauf auch nicht, auf der großen Festwiese die Gerätschaften vom Löschfahrzeug auszupacken und mit geduldigen Erläuterungen die Zöglinge an die Hydranten, das Schlauchmaterial und Strahlrohre heranzuführen.

Als dann beim kräftigen Wasserdruck die Sache schwierig wurde, bedurfte es der Unterstützung der beiden Betreuer Tobias Eckert und Manuel Steinmann, dass die jungen Nachwuchsretter nicht umgerissen wurden. Alles machte natürlich mächtig Spaß, wenn man den Rückbau der Gerätschaften auch lieber als Zuschauer erlebt hätte – doch gab es bei den Ausbildern kein Pardon.

Die Zahl der Teilnehmer ließ bei der ersten Probe noch zu wünschen übrig, doch waren einige Jugendliche noch im Urlaub.