Blumberg Wallfahrt in die verschiedenen Pfarrgemeinden

Als Termin habe das Gremium immer den ersten Sonntag nach Schuljahrsbeginn festgelegt, also im September. Die erste Wallfahrt ist am Sonntag, 17. September. Sie führt von Blumberg nach Riedböhringen, dem Heimatort von Kardinal Bea. Die Wallfahrt beginnt mit einem gemeinsamen Gottesdienst für die ganze Seelsorgeeinheit um 9 Uhr in der St. Andreaskirche in Blumberg. Gegen 10 Uhr ist dann Abmarsch nach Riedböhringen. Die erste Station sei an der Kapelle von Gerhard Müller neben der Bundesstraße, schildert Birgit Greif.

Von dort führt der Weg zur Kapelle von Johann Engesser im Sommerweg. Um 12.30 Uhr ist gemeinsames Mittagessen im Gasthaus Belo More. Um 14.30 Uhr stellt Birgit Greif im Rahmen einer Führung den Teilnehmern die Kirche St. Genesius vor, die zugleich Grabeskirche von Kardinal Bea ist. Um 15 Uhr ist in der Kirche die Abschlussandacht.

Im Anschluss an die Wallfahrt bietet Pfarrer Erwin Roser allen Interessierten eine Führung durch das Kardinal-Bea-Museum an.