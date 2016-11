Blumberg. Große Resonanz erfuhr das Hilfsprojekt des katholischen Kindergartens "Arche Noah" in Riedböhringen. Bei dem an Sankt Martin gestarteten Projekt soll einem Waisenhaus in Simbabwe geholfen werden. Ganz besonders Schuhe und Taschenlampen, sowie Geld für das teure Porto werden dringend benötigt. Bei der Sammelaktion im Kindergarten kam einiges zusammen. Die Kinder sind stolz, etwas Gutes getan zu haben – genau wie Sankt Martin.