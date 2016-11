Blumberg Wachablösung beim Polizeiposten

Blumberg (blu). Für Norbert Kuttruff beginnt am 1. Deuember die Ruhephase der Alterszeit, sein Dienstende ist am 30. November 2018.

Die Verbundenheit des Polizeipostens zu Blumberg zeigte sich durch die Auswahl der Gäste: Im Foyer der Eichbergsporthalle kamen Kollegen und ehemalige Kollegen, Vertreter des Bürgerbüros und Ordnungsamtes, der Schulen und des Gemeinderats und Kollegen der Feuerwehr, mit denen allseits gute Zusammenarbeit herrschte.

Bürgermeister Markus Keller dankte als Hausherr dem Donaueschinger Revierleiter Jörg Rommelfanger für die gute Zusammenarbeit. Sie funktioniere einwandfrei und sei unkompliziert, die Zusammenarbeit mit Norbert Kuttruff und seinem Team habe er geschätzt, in Blumberg lasse es sich gut und sicher leben. Kuttruff habe auch in Sondersituation wie vor einem Jahr mit den Flüchtlingen immer gut reagiert und mit dazu beigetragen, damals bestehende Ängste in der Bevölkerung zu mindern.