Blumberg Vorwürfe gegen das Landratsamt

Blumberg (hon). Dies sei erfolgt, damit die Investoren noch von der alten EEG (Erneuerbare Energien Gesetz)-Förderung profitieren können, die zum Jahresende 2016 auslief. Das geht aus einer Pressemitteilung der Windkraft-Gegner hervor, die deren Vorsitzender Edgar Schmieder verfasst hat.

Dieser Zeitdruck, so die Vermutung, habe dazu geführt, dass einige Aspekte der Genehmigung nicht vertiefter untersucht worden seien.

Vor allem beim Artenschutz seien Ausschlusskriterien für Windenergieanlagen nicht richtig bewertet worden, heißt es in der Mitteilung. Denn in dem Gebiet der 13 Windkraftanlagen liege ein Knotenpunkt international bedeutsamer Wildtierkorridore. Dort befinde sich eine "Konzentrationszone des europäischen Vogelzuges". Und in unmittelbarer Nähe der Rotorblätter liege ein "Rotmilandichtezentrum" und nicht zuletzt sei dort der Lebensraum von mindestens acht Fledermausarten.