Blumberg Vorsitzender kündigt Rückzug an

Blumberg. Diese Entscheidung hat sich der langjährige Vorsitzende nicht leicht gemacht. Einen Kandidaten für seine Nachfolge gebe es bereits, kündigte Selig auf der Versammlung im Narrenheim an. Den Namen des potenziellen Nachfolgers wollte er noch nicht nennen.

In seinem Jahresbericht sprach der Vorsitzende von neuen Herausforderungen, denen sich die Akteure der Narrengesellschaft an der letzten Fastnacht stellen mussten. "Ihr habt einen guten Job gemacht", wandte sich Dieter Selig an seine Mitstreiter. Am Kreativtag, am 20. Mai dieses Jahres, haben sich die Narren für das Motto der kommenden Kampagne, "Ein Comic-Held rettet die Narrenwelt" entschieden.

Premiere in Hüfingen