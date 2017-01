Blumberg Vorfreude aufs Bezirksmusikfest

Meine Hauptaufgabe war, in dem Netzwerk der kommunalen Verwaltung zu kommen, die ganzen Abläufe zwischen Stadt- und Ortsverwaltung kennen zu lernen und zu verstehen. Meine Stellvertreterin Mathilde Gleichauf und ich haben eine Kontakttour zu den einzelnen Ämtern unternommen. Dabei habe ich gelernt, wie wichtig der Friedhof der örtlichen Bevölkerung ist. Von Linda Fleischer aus dem Sozialamt erhielt ich wertvolle Hinweise für Beerdigungen.

Wie war die Situation in Fützen, vor der Kommunalwahl hatte es ja eine intensive Diskussionen gegeben, zum Beispiel über das Thema Feuerwehrgerätehaus?

Mein Ziel war es, Fützen etwas aus den Schlagzeilen zu bekommen und politisch in ein ruhigeres Fahrwasser zu bringen. Dafür haben wir vom Ortschaftsrat die Fützener im Januar 2015 die Bürgerrunde im Gasthaus Kranz begonnen. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich im Amt angekommen bin und den Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger spüren konnte. Für mich ist dieses Vertrauen der Bevölkerung der schönste Lohn für meine Tätigkeit.

Was waren für Sie und den Ortschaftsrat bisher die größten Herausforderungen?

Das war der Tornado, der im Mai 2015 zum Glück nur unsere Randlage getroffen hat, doch auch dort hinterließ er sichtbare Schäden: So hat er den Buchhof komplett zerstört und auch den eisernen Hochspannungsmasten geknickt. Dort haben wir gesehen, wie wichtig es ist, auch einen lokalen Energieversorger zu haben, die Energieversorgung Südbaar (esb). Das esb-Team war mit der Feuerwehr sofort zur Stelle und hat relativ schnell die Stromversorgung wieder sichergestellt. Dabei wurden sie von der Tiefbaufirma Steuer tatkräftig unterstützt. Imponiert hat mir auch der Fützener Bürgersinn: auf unseren Aufruf zum Saubermachen auf dem Buchhof kamen am Samstag danach große Teile der Bevölkerung. Hier wurde allen bewusst, was passieren hätte können, wenn der Tornado durch Fützen gezogen wäre.

Wie sieht der Ortschaftsrat die Infrastruktur in Fützen?

Eine wesentliche Verbesserung ist der neue Wasserhochbehälter am Harbuck. Beim schnellen Internet sind wir bisher mit bis zu 50 Megabit versorgt, wir sollen jetzt ja mit anderen Stadtteilen in die Planung für den Glasfaseranschluss kommen. Bei der Versorgung sind wir froh, dass wir eine florierende Dorfgaststätte und einen Metzger haben. Wirtschaftlich hat Fützen mit einer Holzbaufirma, mit Auto- und landwirtschaftlichen Handel- und Werkstätten etliche Arbeitsplätze vor Ort. Eine spürbare Verbesserung ist der neu eingerichtete Spielplatz, der auch schon gut angenommen wird. Froh sind wir natürlich über die Grundschule Fützen, und dass wir dort sehr engagierte Lehrkräfte haben. Das Gleiche gilt auch für den Kindergarten im benachbarten Epfenhofen, den auch die Kinder aus Fützen besuchen. Der Ortschaftsrat und ich wünschen, dass die Einrichtungen geschätzt werden, damit sie erhalten bleiben können. Wir halten das Motto „Kurze Beine und kurze Wege“ für richtig und wurden darin ja kürzlich durch die gleiche Aussage von Kultusministerin Susanne Eisenmann in Blumberg bestätigt.

Was beschäftigt die Menschen in Fützen sonst noch?

Eine der Aufgaben, die wir dieses Jahr lösen müssen, betrifft den Kommenbach in der Ortsmitte. Die Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg hat uns vorgegeben, dass auch der Kommenbach in beiden Richtungen für Lebewesen im Bach durchlässig werden müsste. Deshalb müssten Stauwehre geöffnet oder sogar entfernt werden. In Fützen ruft dies Unmut hervor, weil durch das drastische Absinken des Wasserspiegels das gewohnte Ortsbild erheblich gestört wird. Im Laufe dieses Jahres werden wir versuchen, einen Kompromiss zwischen Ökologie und Ortsbild zu finden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist auch die Sicherung der Löschwasserversorgung, insbesondere für Brände im Außenbereich.

Welche Höhepunkte erlebt Fützen dieses Jahr?

Wir freuen uns schon auf das Bezirksmusikfest Ende April und den Kreisjugendfeuerwehrtag in den Pfingstferien. ■ Die Fragen stellte Bernhard Lutz