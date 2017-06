Blumberg Vorfreude auf das große Familienfest

1931 kam Karl Henschke in Trossenau an der Oder zur Welt und wuchs dort auch bis zur Vertreibung 1945 auf. In Paray an der Elbe, einem Ort in der Nähe von Magdeburg, war Ruth Henschke zu Hause und so erlebten beide als junge Menschen Kriegswirren und Kriegsende. Beide hatten in diesen schwierigen Jahren die Chance, einen Beruf zu erlernen. So wurde Karl Henschke Maschinenschlosser und Frau Ruth absolvierte eine dreijährige Schneiderlehre. In Paray lernten sie sich beim Tanz kennen, denn in diesem Ort war die Familie von Karl Henschke nach der Vertreibung gelandet. Am 28. Juni 1952 wurde geheiratet. "Kriegsbedingt gab es weit mehr Frauen als Männer", erinnern sie sich, "und so wurde schnell entschieden ob man zusammen bleiben wollte oder nicht und wir haben es für uns richtig gemacht."

1955 kam das junge Ehepaar nach Blumberg, das nach so vielen Jahren zur zweiten Heimat geworden ist. Karl Henschke arbeitete in der Schweiz und war dann bis zur Rente bei der Firma TRW in der Arbeitsplanung beschäftigt. Ruth Henschke arbeitete in der Weberei Lauffenmühle, bei der Firma Straub und führte dann bis zum Rentenalter selbstständig eine Reinigung in der Eichbergstadt.

Vier Kinder kamen zur Welt, und so musste Kinderbetreuung, Haushalt und Berufstätigkeit gemanagt werden. "Das war nur gemeinsam möglich. Man muss sich über alles einig sein, egal was man tut, und diese Einigkeit zusammen gibt es auch jetzt noch." Übereinstimmend stellt es das Ehepaar fest und vielleicht ist das ja ein Schlüssel für so viele zufriedene Ehejahre. Jetzt genießen sie ihren Ruhestand, fahren regelmäßig an den Gardasee und nach Südtirol, besuchen die Seniorenangebote in Blumberg und sind überall gern gesehene Gäste.