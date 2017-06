Blumberg Vorbereitungen gehen in Endphase

Ziel ist, kein Fest von der Stange zu organisieren

Ab 10.30 unterhält die Musikkapelle Niederhof/Murg zum Frühschoppen. Der Schulchor Riedöschingen stellt sein gesangliches Können um 12 Uhr unter Beweis. Ab 12.30 Uhr heißt es dann: Bühne frei für die Straßenkünstler. Acht Live-Bands, Musikgruppen und Solisten wechseln sich im Stundentakt auf den Festbühnen ab.

"Ziel des Organisationskomitees ist es, kein Fest von der Stange zu organisieren. Wir wollen den Gästen ein abwechslungsreiches, interessantes Angebot machen. Die ganze Veranstaltung ist ein Gesamtprodukt der Dorfgemeinschaft und soll das Zusammengehörigkeitsgefühl Hondingens auch nach 1200 Jahren dokumentieren", sagt Ortsvorsteher Horst Fürderer.

Für den Unternehmer Manfred Bäurer ist sein Heimatort Hondingen eine Rückzugsoase. In seinem Schwenninger Betrieb Wieländer + Schill ist er zeitlich gefordert. Die Firma für Karosserie-Spezialwerkzeuge erstellt aktuell in Tuningen ein neues Firmendomizil. Trotz dieser großen beruflichen Verantwortung nimmt der überzeugte Hondinger am Dorfleben immer teil. Der Vater von drei Kinder hat als langjähriger Vorsitzender des SV Hondingen vieles bewegt. Der Teamworker und Motivationskünstler steht seit der 2008 gegründeten Spielgemeinschaft SG Riedöschingen/Hondingen mit in der Verantwortung. Immer einen guten Spruch auf den Lippen, strahlt Manfred Bäurer eine ansteckende Lebensfreude aus. Er hat in jungen Jahren im Musikverein Schlagzeug gespielt. Lange spielte der beim TuS Blumberg höherklassig Fußball. Als Mann im besten Alter sieht er seinen Weg in Hondingen noch lange nicht am Ende und will hier noch einiges mitgestalten.

Der 69-jährige Peter Gilly schätzt in seinem Heimatort Hondingen den großen Zusammenhalt. "Wie in einer großen Familie, hilft bei uns jeder dem anderen. Bei uns geht kein Fest in die Hose." Als Mitinitiator des "Winterzaubers" weiß er, wovon er spricht. Im Vereinsheim des SV Hondingen ist er für den Wirtschaftsdienst verantwortlich. Dazu ist er beim Luftsportverein Blumberg bei den Fluglagern oder anderen Veranstaltungen für den Service zuständig. Für die Organisation des mobilen Mittagstisches beim Roten Kreuz ist er ebenfalls der ehrenamtliche Ansprechpartner. So ist der umtriebige Hondinger auch im gesetzten Alter an allen Ecken und Enden zu finden. Als Sohn des ehemaligen Hondinger Bürgermeisters Karl Gilly hat er die positive Entwicklung seines Heimatortes von seiner Kindheit miterlebt. "Gegen den Trend hat sich unser Dorf im vergangenen Jahrzehnt nach vorne entwickelt und unsere Einwohnerzahl ist kontinuierlich von 500 auf nun über 600 gestiegen."

Der 61-jährige Hondinger Klaus Hensler ist im lebendigen Dorfleben immer mittendrin. Die Frohnatur fühlt sich in ihrem Geburtsort einfach wohl. Nach getaner Arbeit, Hensler ist hauptberuflicher Betriebsrat bei Federal Mogul, findet er in der Dorfgemeinschaft den nötigen Ausgleich: "Viele ehrenamtliche Helfer halten unser Dorf schon immer zusammen." Als langjähriger Spielführer verkörpert er beim SV Hondingen auch eine echte Fußballlegende. "Bei uns im Dorf kennt jeder jeden und Alt und Jung harmonieren. Das schweißt zusammen." Und weiter: "In der Kindheit haben wir uns auf jeder Wiese mit dem Ball ausgetobt und sind mit manchen Dreckflecken nach Hause gekommen", schaut er mit einem Schmunzeln gerne zurück. Für die Zukunft sieht er sein Hondingen gut aufgestellt. "Unser Ortsbild kann sich sehen lassen, hier wurde viel getan." Klaus Hensler freut sich schon auf den Ruhestand, dann will er zum Wohl der Gemeinde auch weiterhin beitragen.