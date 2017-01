Blumberg Vorbereitungen für das Südderby sind bereits in Planung

Ihre Schwester Irma Guckeisen ist ebenfalls mit Leib und Seele immer dabei.

Seit den 1960er Jahren, wo noch der Blumberger Dieter Koulmann von 1964 bis 1969 sechs Spielrunden das rote Trikot trug, geht ihre Liebe zu den Bayern zurück. Ihr Ehemann, der ehemalige Stadtrat Albrecht Guckeisen, drückt hier Borussia Dortmund die Daumen.

Am lautesten geht es in der Fanecke des SC Freiburg zu. "Wir sind immer da und drücken unserem Verein die Daumen," zeigt sich Gilbert Steinle stolz im Trikot der Breisgauer.

"Die Atmophäre hier ist einmalig", betont Elisabeth Weber. Absoluter Liebling ist Trainer Christian Streich, der mit seiner Art die Herzen eroberte. Wenn in der Halbzeit in der Kneipe über die Musikanlage noch das original Badner Lied erklingt, wird kräftig mitgesungen. Mit Stefan Ehrich ist sogar ein HSV-Fan regelmäßig dort. Auch ein St. Pauli Anhänger sitzt in einer Ecke.

Die harmonische Stimmung gemischt aus allen Fanlagern zeichnet die Fußballkneipe aus. Man freut sich jetzt schon auf den Start nach Winterpause. Am Freitag, 20. Januar geht die Saison mit dem Südderby SC Freiburg gegen den FC Bayern München los. Zu diesem Spiel wird die Sportbar Pik Ass wieder volles Haus melden. Neben den Blumberger Fans besuchen auch zahlreiche Anhänger aus den Ortsteilen die Kneipe, man kennt sich untereinander und die Leidenschaft.