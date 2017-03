Blumberg Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Die Jugendkapelle wurde 1995 beim Blasmusikverband angemeldet. Seit September 2013 bietet der Musikverein Fützen in Kooperation mit dem Kindergarten Epfenhofen erfolgreich die "Musikalische Früherziehung" für Kinder ab vier Jahren an. Darauf aufbauend gibt es in Kooperation mit der Grundschule Fützen einen Blockflötenunterricht. Nach zwei bis drei Jahren können die Kinder ein Instrument beim Musikverein Fützen erlernen. Parallel zur Ausbildung in der Musikschule Blumberg werden die Zöglinge in der Jugendkapelle unter der Leitung von Peter Meister schon früh an das Musizieren in einer Gruppe herangeführt. Nachdem sie das Bronzene Abzeichen erlangt haben, kommen die Jugendlichen in die Gesamtmusik.

Mit dem Kinder- und Seniorennachmittag am 28. April, startet das große Fest. Ein erster Höhepunkt ist das Kindermusical "Der kleine Drache Kokosnuss" mit zahlreichen jungen Akteuren aus dem Kindergarten Epfenhofen, der Grundschule Fützen und aus dem Musikverein. Beim Handwerkervesper unterhält ab 17 Uhr das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar die Gäste, um 19 Uhr ist der Fassanstich mit der Fürstenberg-Brauereikapelle. Für Stimmung im Festzelt sorgt dann ab 21 Uhr die Trachtenkapelle Stetten.

Die Dorfrocker rocken das 1500 Mann-Zelt am Samstagabend unter dem Motto: "Dirndl küsst Lederhose". Die drei Thomann-Brüder Philipp (E-Gitarre), Tobi (Gesang) und Markus (Akkordeon) aus Kirchaich sind seit 2005 im Bereich "Party-Rock" mit Volksmusik, Rockmusik, Schlagern und Country-Musik erfolgreich. Bereits sechs Alben hat das Trio veröffentlicht, mit denen sie bemerkenswerte Erfolge feiern konnten. Warmmachen können sich die Partygäste ab 18 Uhr mit der Band "Ob8Blech". Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Der Bezirksmusiktag am Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen mit dem MV Stetten-Bergöschingen.

Der Gesamtchor des Bezirks 4 des Blasmusikverbands Hochrhein spielt ab 13 Uhr auf, um 13.30 Uhr ist der Festumzug mit elf Vereinen, die anschließend ein Konzert geben. Abends wird bei der 80er & 90er-Party mit "DJ Fass" kräftig in den Mai getanzt.

Beim Großen Wandertreffen am Montag beginnt ab 11 Uhr ein gemütliches Beisammensein mit viel Blasmusik. Zum Frühschoppen ab 11 Uhr spielt der MV Eberfingen auf. Am Nachmittag sorgen außerdem der MV Grimmelshofen, die Stadtmusik Stein am Rhein sowie der MV Epfenhofen für Unterhaltung.