Beim 1200-Jahr-Fest der Gemeinde Hondingen wird es am Sonntag, 25. Juni, musikalisch zugehen. Acht Bands sind angekündigt, die ab 12.30 Uhr die Festmeile von mehreren Bühnen aus bespielen werden. Mit dabei sind auch zwei Hondinger Eigengewächse, das Duo Miriam (Gehringer) und Alissa (Meilhammer). Die beiden Cousinen hatten schon kleinere Auftritte beim "Hondinger Winterzauber" und an der Fasnacht, vor einem zahlenmäßig so großen Publikum wie beim "Hondinger Sommer" zu erwarten ist, haben sie aber noch nie gesungen. Für die beiden Teenager ist das Musikmachen ganz wichtig: Die 17-jährige Miriam singt nicht nur und spielt Gitarre, sie verstärkt außerdem das Posaunenregister beim MV Hondingen. Und Alissa, 15 Jahre alt, singt und spielt Akkordeon. Die beiden haben sich für ihr Programm Rock-Klassiker von den Skorpions ausgesucht, von den Eagles und von den Red Hot Chili Peppers. Songs von Elvis Presley werden auch nicht fehlen und ihre Deutsch-Rock-Nummern stammen unter anderem von der Gruppe Freiwild. Das 1200-Jahr-Fest beginnt am Samstag, 24. Juni, um 15.30 Uhr mit der Freigabe der Ortsdurchfahrt, die in einen Festbetrieb mit viel Musik münden wird. Foto: Niederberger