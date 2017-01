Blumberg Vom Schlittschuhlaufen begeistert

Soll wohl heißen, dass sie auch künftig mit "Blumberg on Ice" rechnen. Die Fäden in der Hand hält Lena Hettich von der Stadt Blumberg. Sie hatte auch am fünften Tag zusammen mit zwei Auszubildende der Stadt die Aufsicht über die Eisbahnanlage. Am Vormittag waren es Mitglieder der Rentnergruppe und einige Lehrer, die sich um die schlittschuhlaufenden Schülern kümmern. Weitere Ehrenamtliche waren am Nachmittag tätig, darunter der Schwarzwaldverein und die Landfrauen aus Riedöschingen, die für die Bewirtung der Besucher sorgten. Außerdem war ein Angehöriger der DRK-Ortsgruppe dabei, um im Verletzungsfall eingreifen zu können. Abends sind es Mitglieder der Narrengesellschaft, die für den Einlass und Schlittschuhverleih sorgen. Nicole Schautzgy und Daniela Götz von der Stadtverwaltung übernahmen die Aufsicht. Gestern waren neben der Rentnergruppe, der MGV 1860 Blumberg, TSC Handball, die CDU und das DRK im Einsatz. Lena Hettich hat den Einsatzplan für die gesamte Eislaufzeit erstellt. Sie ist froh, auf die Ehrenamtli chen zurückgreifen zu können.