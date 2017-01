Blumberg Vielseitigkeit und Abwechslung

Blumberg-Riedböhringen. Die musikalische Leitung des Männergesangvereins hatte in bewährter Souveränität Sarah Limberger. Der Zulauf zu diesem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Konzertabend war immens. Organisator und Vorsitzender des Männergesangvereins Riedböhringen, Manfred Hewer, freute sich sehr über die vielen Besucher. Und so gestaltete der Männerchor den ersten Konzertblock mit Liedern wie "Amoi seg’ma uns wieder" von Andreas Gabalier oder "Gute Nacht Freunde" von Reinhard Mey.

Das kleine Gemeinschaftsensemble mit zwölf Sängern bestand aus beiden Chören und brachte "Time of my Life" aus dem bekannten Filmklassiker Dirty Dancing in besonderer Weise zum Klingen. Weiter brachte der ökumenische Chor aus Blumberg "Lass die Sonne in dein Herz" zu Gehör. Es wurden aber auch besinnliche Stücke vorgetragen, zu denen "Vom Flügel eines Engels berührt" gehörte, welches Teil eines modernen christlichen Chorsatzes ist und wunderbar in der Kirche klang. Das Frauenensemble, unter dem auch die Dirigentin Madeleine Schmidthäuser war und mit einer brillianten Solostimme glänzte, stimme ein Medley aus "Sister Act" an, welches die Besucher zum Mitwippen animierte.

Als imposantes Finale des Konzertabends sangen dann die über 40 Sänger gemeinsam Hits von Nena "Wunder geschehn" oder "Farbenspiel des Winds" aus dem Disney-Film Pocahontas.