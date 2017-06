Blumberg Viele zieht es zum Dorffest "Hondinger Sommer"

"Gemeinsames Arbeiten, gegenseitiges Verständnis, Unterstützung durch die Anlieger" – dieses positive Resümee zogen Bürgermeister Markus Keller, Landrat Sven Hinterseh sowie Stadtbaumeister Uwe Veit in ihren Grußworten.

Nach zwei Liedvorträgen eroberten die Kindergartenkinder mit ihren Fahrrädern und Tretrollern die Straße. Nach der Segnung des Platzes hatte die Kindertrachtengruppe ihren Tanzauftritt.

Routiniert vollzog Bürgermeister Markus Keller wenig später den Fassanstich. Für musikalische Unterhaltung sorgte das Akkordeonorchester Blumberg unter der Leitung von Kai Armbruster. Am Abend sorgten die Stettener Musikanten für zünftige Stimmung.

Kurzzeitig wurde die Festmeile zur Fanmeile: Die SG Riedöschingen/Hondingen feierte unter den Klängen des Musikvereins Riedöschingen und unter lautem Jubel der Gäste lautstark ihren Aufstieg in die Bezirksliga.

Bei Einbruch der Dunkelheit wurde durch Fackelträger das Sonnwendfeuer in der Nähe des Festplatzes entzündet. Bis weit nach Mitternacht herrschte Partystimmung auf der Festmeile. Mehr als 240 Helfer aus der Dorfgemeinschaft verwöhnten die Gäste kulinarisch.

Nach dem ökumenischen Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores spielte die Musikkapelle Niederhof/Murg zum Frühschoppen. Der Schulchor Riedöschingen stellte sein gesangliches Können unter Beweis. Anschließend hieß es Bühne frei für acht Livebands, Musikgruppen und Solisten. Die stimmungsgeladenen Straßenkünstler zogen mit Country-Musik, Rock- und Pop, Swing und Chansons die begeisterten Zuschauer in ihren Bann. Clown "Anja", eine Hüpfburg sowie Kinderschminken erfreuten die Kinder. Eine Oldtimer- und Traktorenausstellung erinnerte an die bäuerliche Tradition.

"Ich bin wirklich überwältigt, das Dorffest war in jeder Hinsicht ein Erfolg, es klappte alles perfekt und die Besucher waren begeistert", so das Fazit von Ortsvorsteher Horst Fürderer.

Nach dem Festakt am Samstag, 1. April mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel als Festredner war danach der Vortrag von Hans-Joachim Blech über den Zisiberg. Im Hondinger Pfarrhaus wurde am 4. Juni die Hondinger Geschichts-Ausstellung eröffnet. Mit dem zweitägigen Dorffest "Hondinger Sommer" am Wochenende erlebten die Feierlichkeiten zum Jubiläum einen weiteren Höhepunkt.