Blumberg Viele Ideen für die Belebung der Stadt

Blumberg (hon). Wenn der Antrag genehmigt wird, können kommunale und private Bauvorhaben im Sanierungsgebiet gefördert werden. Dabei geht es in erster Linie um bauliche und energetische Gebäudemodernisierungen sowie Gebäudeabbrüche, um Grundstücke freizulegen. So sollen Anreize und Impulse für ein "attraktives, zeitgemäßes Stadtleben" ermöglicht werden. So formuliert es die Stadtentwicklung GmbH Steg, die eine Grobanalyse für den Bereich Stadtmitte II im Auftrag des Rathauses erstellt hat. Das Landessanierungsprogramm steht auf der Agenda der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 28. September, ab 18 Uhr im Städtle-Saal des Feuerwehrhauses.

Das Untersuchungsgebiet Stadtmitte II umfasst im Wesentlichen die Haupteinkaufsmeile Tevesstraße mit dem Marktplatz. Vom Marktplatz in Richtung Westen gehören auch Teile der Hauptstraße, angrenzende Wohnstraßen sowie die Scheffelschule zur Förderkulisse. Nördlich der Tevesstraße schließt ein Wohngebiet an. Im Osten verläuft die Grenze entlang des Industriegebietes an der Winklerstraße und nördlich an der Hauptstraße. Im Vergleich zum letztjährigen Antrag wurde die Gebietskulisse um die Danziger Straße, die Roseggerstraße und die Mörikestraße erweitert.

Die Steg-Planer kommen zu dem Ergebnis, dass es in der Kernstadt zu wenige Wohnungen gibt. Gleichzeitig kritisieren sie großflächige Baulücken im Bereich der Hauptstraße, der Handwerkerstraße, der Tevesstraße und der Danziger Straße. Außerdem sprechen sie von "mindergenutzten Gebäuden". Sie haben neun Gebäude im Planungsgebiet gezählt, die leer stehen oder von Leerstand bedroht sind.