Blumberg-Riedböhringen. Der VfL Riedböhringen feiert von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag 2. Juli, ein Sportwochenende. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr mit einem AH Nacht-Turnier Ü 35 mit 15 Mannschaften. Siegerehrung gegen 22.30 Uhr. Zum D-Jugendturnier am Samstag um 12.30 Uhr haben sich fünf Mannschaften angemeldet, beim E-Jugendturnier ab 14 Uhr treten acht Mannschaften an. Der Elfmeter-Cup startet um 16.30 Uhr, die Siegerehrung für 25 Jahre Vereinsfreundschaft des VfL mit dem FC Waldkirch ist um 19 Uhr. 18 Mannschaften spielen beim F-Jugendturnier am Sonntag ab 9.30 Uhr ihren Sieger aus und um 11.50 Uhr beginnt das G-Jugendturnier mit zwölf Mannschaften. Ihren Dorfmeister ermitteln die Riedböhringer Vereine ab 13.30 Uhr. Das Einlagespiel C Junioren SG Blumberg gegen die DJK Donaueschingen beginnt um 15.30 Uhr, ab 17.30 Uhr ist das Relegationsspiel zum Aufstieg in der Bezirksliga von A Jugend SG Mundelfingen und SV Eisenbach.