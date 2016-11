Blumberg Versorgung der Innenstadt verbessert

Blumberg (blu). Heller, größer und näher an der Innenstadt präsentiert er mehr Artikel als bisher, so Bezirksleiter Michael Beer. Die Verkaufsfläche vergrößert sich um 200 Quadratmeter auf nun 750 Quadratmeter. Gestern wurde die neue Filiale im Beisein mehrerer Stadträte und der beteiligten Firmen eingeweiht. Der Markt ist wie der bisherige auf dem Lauffenmühle-Areal, aber zentrumsnäher. Die Belegschaft wuchs von neun auf elf Beschäftigte.

Rekord-Bauzeit

Der neue Markt mit rund 1000 Quadratmetern Nutzfläche wurde in der Rekord-Bauzeit nur 18 Wochen erstellt, sagte Projektentwickler Thomas Hoffmann vom Institut Immobilien Consulting. Mit dem Bau sei es gelungen, die Bindung der Fachmärkte auf dem Laufenmühle-Areal an die Innenstadt zu stärken, ohne neue Grünflächen erschließen zu müssen. Auf der noch unbebauten Fläche könne das Thema Wohnen eine neue Perspektive bieten, für junge Familien wie für Senioren, so Hoffmann, das mache den Charme dieses Projekts und des Areals aus.