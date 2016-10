Blumberg Verschiedene angemeldete Projekte, Entscheidungen und Bürgerfragen

Im Haus des Gastes in Achdorf stehen an der Ostfront beim Café-Eingang einige Reparaturen an. So sollen die teils stark verwitterten Leimbinder mit Blech verkleidet werden. Auf der Rückseite des Leimbinders soll eine indirekte Beleuchtung installiert werden, die auch den neuen Schriftzug ins Licht setzt. Fliesenarbeiten im Getränkelager sind ein weiterer Punkt.

Verschönerungsmaßnahmen am Wohnmobil-Stellplatz sind kein neues Thema. Der Ortschaftsrat hätte gerne ein neues Konzept der Touristinformation, damit der Platz attraktiver wird. An der Eichberghütte muss die Grillstelle renoviert werden. Für das Wasserrad an der Scheffellinde hofft man auf Sponsoren, um hier die nötige Restaurierung vorzunehmen.

An den Feldwegen entdeckte man insgesamt 14 Schwachstellen. Nach Absprache mit den anderen Ortsteilen sollen hier die nötigsten Maßnahmen erfolgen.