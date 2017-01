Blumberg Vereine können den Beamer nutzen

Für das aktuelle Jahr steht der zweite Bauabschnitt der Friedhofsmauer entlang der Hauptstraße an, der nach Ostern beginnen soll. Zudem startet die Leistungsphase 1 bis 3 für die Sanierung der Kompromissbachhalle, um bis Jahresende Anträge auf Fördermittel stellen zu können, und die Vorplanung für die Erneuerung der Straße "Im Schubis" beginnt. Repariert werden die Feldwege im Gewann "Schlauch", in der Wulte sowie der Gemeindeverbindungsweg zwischen Randen und Riedöschingen. Die Ortsverwaltung erhält außerdem einen Beamer, der auch von den Vereinen genutzt werden kann.

Bürgermeister Markus Keller zeigte sich stolz auf Blumberg und was in den vergangenen Jahren gemeinsam geleistet wurde. Die Sanierung des Panoramabades, das Feuerwehrkonzept und der Breitbandausbau mit einem Infrastrukturplan für Blumberg und alle Teilorte seien nur einige wenige Beispiele für die gut getätigten Investitionen, trotz derer nach wie vor ein gutes Polster an Rücklagen für weitere Großvorhaben wie der zentrale Schulcampus bestehe. Die wirtschaftliche Situation sei gut, sodass die ansässigen Unternehmen kräftig investieren und sich auch der Trend des Bevölkerungswachstums durch zugezogene Mitbürger fortsetzt. Die Riedöschinger Halle stehe als erste auf dem Sanierungsplan, da sie von allen Teilorten das größte Ausfallrisiko habe.

Bei der Bürgerfragestunde wurde auf die fehlende Beleuchtung an der Bushaltestelle im Gossental hingewiesen, ein Wiederaufbau des Verkehrsspiegels an der Bushaltestelle angeregt sowie eine Abschrägung bei den scharfkantigen Gittern der Abwasserbeseitigung vorgeschlagen. Für Unmut sorgen die Hinterlassenschaften zahlreicher Vierbeiner im Dorf. Neben der Zusage für weitere Hundetoiletten ermunterte Markus Keller die Bevölkerung, Hundebesitzer bei entsprechenden Verstößen anzusprechen oder zu fotografieren und zu melden. Als nächste Veranstaltungen stehen die Narrentage am 11. und 12. Februar an sowie die Einweihung des Kirchplatzes am 28. Mai.