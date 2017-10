Gemeinsam mit ihren Vätern trafen sich die Kinder des Kindergartens Arche Noah in Riedböhringen, um ihre Drachen in die Luft zu bringen. Da das Wetter hervorragend mitspielte und der Wind pünktlich begann, konnten alle bunten Gebilde in die Lüfte aufsteigen. Nach getaner Arbeit traf man sich wieder im Kindergarten zum gemütlichen Ausklang. Foto: Rohmer