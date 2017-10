Blumberg Urnenfeld bald auf jedem Friedhof

Pilotprojekt: Die Stadt Blumberg und der Gemeinderat haben auf diese Entwicklung bereits reagiert. Auf dem Stadtfriedhof gibt es seit rund zwei Jahren einen "Garten der Erinnerung", der aus mehreren Gemeinschafts-Urnenfeldern besteht. Zunächst waren es drei Urnenfelder, sie boten jeweils Platz für 24 Urnen, die Namen der Verstorbenen sind auf Tafeln an Steinstelen angebracht, die in den Urnenfeldern stehen. Auf jeder Tafel steht ein Name. Durch die Namen ist gewährleistet, dass die Verstorbenen in Erinnerung bleiben, daher rührt auch der Name "Garten der Erinnerung". Wegen der großen Nachfrage wurde der "Garten der Erinnerung" Ende vorigen Jahres um drei Felder erweitert, das erste Feld sei schon voll, sagte Stadtbaumeister Veit.

Auf dem Blumberger Stadtfriedhof gibt es seit rund zwei Jahren einen "Garten der Erinnerung" für inzwischen 144 Urnengräber. In den Teilorten wurde am 20. September mit der Bau der neun Urnengrabfelder begonnen, die Kosten liegen bei insgesamt 37 386 Euro. Bisher haben bereits Achdorf, Aselfingen, Epfenhofen, Fützen, Kommingen und Riedöschingen ein Urnengrabfeld, das Feld in Eschach ist in Bau. Es fehlen noch die Urnengrabfelder in Hondingen und Riedböhringen, sie sollen bis Ende Oktober gebaut werden.