Blumberg Urgstein soll Vorsitz übernehmen

Blumberg. Bei der Jahrsversammlung des TuS Blumberg am Sonntag, 26. März, 18 Uhr, im Clubheim wird bei den vorgezogenen Neuwahlen mit Marco Hörenz ein echtes TuS-Urgestein für die vakante Position des Vorsitzenden kandidieren.

Als langjähriger Weggefährte des im April 2016 plötzlich verstorbenen TuS-Vorsitzenden Volker Kuntz ist Marco Hörenz seit seiner Jugend ganz eng mit dem Verein verbunden.

In weit über 500 Pflichtspielen zählte der 45-jährige Informatiker in der ersten Mannschaft zu den Leistungsträgern. Bei den Landesliga- und Verbandsligaaufstiegen (1991 und 1995) gehörte er zu den Stammkräften. Wenn es Not an Mann ist spielt er bis heute noch in der zweiten Mannschaft. Als Schriftführer und Beisitzer sammelte er in der Vereinsführung Erfahrung." Ich will das Vereinsleben im TuS Blumberg aktivieren und vor allem wieder sportliche Akzente setzen", gibt er klare Ziele vor.