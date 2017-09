Blumberg Unfallfahrer macht sich davon

Blumberg. Ein älterer Mercedes-Fahrer ist beim rückwärts Ausparken an der Ecke Hauptstraße und Winklerstraße gegen einen VW Golf gefahren und hat diesen beschädigt. Der Unfall geschah am Sonntagnachmittag, teilte die Polizei aktuell mit. Die Golf-Fahrerin stieg nach dem Zusammenstoß aus ihrem Wagen aus, winkte dem etwa 60-jährigen Mann hinter dem Steuer des silberfarbenen Mercedes der E-Klasse mit VS-Kennzeichen und forderte diesen auf, anzuhalten. Der Unfallverursacher reagierte jedoch nicht darauf, sondern fuhr davon, ohne sich um den Schaden an dem Golf in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei in Donaueschingen wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise zum Fahrer.