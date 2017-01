Blumberg Unfall sorgt für Diskussionen

Der 26-jährige Passant erlitt leichte Verletzungen, was bleibt ist der Schock. Damit hatte niemand gerechnet. An dieser Kreuzung gab es zwar schon verschiedentlich Unfälle, doch noch nie war ein Auto an dieser Stelle auf den Gehweg gerast.

Das überfahrende Fußgängerüberweg-Schild ist bereits durch ein neues Schild ersetzt. Bürgermeister Markus Keller teilte auf Anfrage mit: "Die Ersatzmaterialien sind bestellt und werden sobald es die Witterung zulässt betoniert – im Augenblick ist es zu kalt. Die Löcher wurden verfüllt."

Diskussion: In der Stadt gibt es unterdes erneut Diskussionen, ob der Zebrastreifen an der richtigen Stelle steht. Wer von der Theodor-Schmid-Straße bergab fährt und in die Hauptstraße einbiegen will, hat wegen des Eckgebäudes erst unmittelbar an der Einbiegung Einsicht nach rechts und überblickt auch erst dann den gesamten Zebrastreifen. Ein Vorschlag lautet, den Zebrastreifen ein paar Meter weiter westlich Richtung Rathaus zu verlegen, etwa auf Höhe der dortigen Arztpraxis.