Blumberg Unbekannte stehlen Tresor aus Firma

Es passierte in der Nacht zum Sonntag, dass Einbrecher in eine Firma an der Hauptstraße eingestiegen sind und den Tresor gestohlen haben.

Sie schleiften ihn zum Rolltor

Ob sonst noch etwas fehlt, muss erst geprüft werden. Die Einbrecher zertrümmerten laut Polizei eine Scheibe, öffneten das Fenster und stiegen danach ins Gebäudeinnere. Zuvor hatten sie die Sirene am Haus außer Betrieb gesetzt. In der Firma hebelten sie mehrere Schränke auf und duchsuchten sie.