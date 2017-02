Blumberg-Riedöschingen - Riedöschingen war am Wochenende fest in Narrenhand. Höhepunkt des Jubiläums des Vereins Blauer Stein war der große Umzug am Sonntag. Nahezu 4000 Hästräger marschierten durch den Ort, zahlreiche Besucher säumten die Straßen.