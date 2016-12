Blumberg (hr). Bei der Jahresabschlussfeier des TuS Blumberg gab Thomas Pfeiffer vom Vorstand Termine bekannt. Das beliebte Volleyball-Nachtturnier ist am Donnerstag, 5. Januar, in der Eichbergsporthalle. Das Hallenturnier für Vereinsmannschaften ist am Sonntag, 22. Januar. Ende Januar sind zwei Tage zum Arbeitseinsatz bei der Blumberger Eisbahn. Die Hauptversammlung mit Neuwahlen soll erst nach Fastnacht Anfang März, stattfinden. Die Jugendabteilung des TuS Blumberg richtet von Dienstag, 27., bis Donnerstag, 29. Dezember, ihre Hallenturniere aus.