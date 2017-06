Blumberg TuS-Abteilungsleiter tritt zurück

"Wir haben erste Gespräche geführt und ein langjähriges Mitglied aus dem Vorstand hat seine Bereitschaft bekundet," teilte der sportliche Leiter und Vize-Vorsitzende des TuS Blumberg, Andreas Prentki, mit.

Nachlassendes Interesse an Turnieren

Nach fünf Jahren zog der scheidende Jörg Ludwig eine durchwachsene Bilanz. "Unsere älteren Kicker sind fast alle in der zweiten Mannschaft am Ball, sodass wir selbst kaum sportliche Aktivitäten realisieren konnten", begründete er das nachlassende Interesse an Turnieren mitzumachen.