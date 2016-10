Mit 15 Kindern und fünf Betreuern waren die Turner des TSC Blumberg erstmals beim Trainingstag in Löffingen. Die Schnitzelgrube wurde mit Begeisterung genutzt, um Sprünge oder Schwünge am Reck oder Stufenbarren auszuprobieren. Ein Turner konnte auch einen Doppelsalto vom Minitramp in die Schnitzelgrube als Erfolg verbuchen. Höhepunkt war dann für alle Turner das Riesentrampolin, auf dem einige noch gar nie geturnt hatten. Nach einem sechsstündigen Trainingstag waren alle Begeistert von dem Training, aber auch sehr erschöpft. Im nächsten Jahr werden wir diesen Tag wiederholen, waren sich die Übungsleiter Svenja Pfeiffer, Jonathan Eichler, Stefan Eichler, Juliane Eichler und Rita Harnest einig. Foto: Harnest