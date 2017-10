Blumberg Traum vom Haus wird wahr

Es war Liebe auf den ersten Blick, auch wenn das Gebäude bei seinem ersten Besuch in Hondingen nur noch eine abbruchreife Ruine darstellte. Claus Gerstmann erwarb es, die Mauern seien zum Teil mehr als einen Meter dick und es klafften zum Teil meterbreite Lücken, er musste zuerst einmal die Grundmauern sichern. Er hat eine besondere Gabe für so etwas: "Ich sehe, wie etwas fertig aussieht, und versuche, diesen Traum sichtbar zu machen." Und er ergänzt: "Das Schöne beim Bauen ist, dass man das Ergebnis sieht."

Viele Hürde hat er genommen. Am Anfang musste er zum Beispiel im oberen Stock "von Balken zu Balken hüpfen", und auch sonst musste er viele Hindernisse aus dem Weg räumen. Abgesehen von ganz kurzen Momenten ließ er sich nie entmutigen. Zug und Zug setzte und setzt er seine Vision um, sets unter dem Gesichtspunkt, dass das Gebäude unter Denkmalschutz steht. Die Fassade ist inzwischen gerichtet, von Passanten hört er, anders zu Beginn, jetzt immer wieder freundliche Worte und Anerkennung. Die Wohnstube ist inzwischen bezugsfertig, darin hat er den Kachelofen saniert. Licht kommt neben den Fenstern von Kerzen, das passe besser zu dem Gebäude. Die Elektrik hat er gelegt, doch elektrisches Licht hat er nicht vorgesehen.

Claus Gerstmann (56) wuchs in Ravensburg in Oberschwaben auf. Er ist mit der Kirchenmusikerin Claudia Gerstmann verheiratet, das Paar hat einen Sohn. Mit 17 Jahren begann Claus Gerstmann an der Staatlichen Musikhochschule München Operngesang zu studieren, das Studium schloss er mit dem Staatsexamen ab. Bereits als Student erhielt er Theaterverträge, er hat eine breite Berufserfahrung, sang unter anderem bei den Bregenzer Festspielen und in Mailand, er war schon Gaststar im ZDF-Fernsehgarten. Seit einigen Jahren ist er am "Theater Art am See" am Zuger See engagiert.