Blumberg Todesursache noch unklar

Blumberg-Riedböhringen (blu). Über die Todesursache eines 44-jährigen Riedböhringers gab es am Dienstag noch keine weiteren Erkenntnisse. Der Familienvater war an Heiligabend am Mühlenbach in Riedböhringen gefunden worden, am Abend vorher war er noch mit Kameraden im Ort unterwegs.