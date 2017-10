Blumberg Tibet-Herberge mitten in Achdorf

Mit großer Freude habe er wahrgenommen, dass seine Gäste wieder für seine Hilfeleistungen in Nepal, Tibet und jetzt auch Kambodscha einige Euro im Sparschwein hinterlegt haben. So könne er dieses Jahr etwa 3000 Euro, die Spenden aus zwei Jahren, nach Kambodscha bringen, um sie persönlich an soziale Einrichtungen und Bedürftige, die unter der Gewaltherrschaft des Pol Pot Regimes gelitten hätten und zum Teil verstümmelt wurden, zu verteilen. Wobei er die Reisekosten selbst bestreitet. Der Heimatautor Wolfgang Duffner beschrieb Lutz Gallinowski in seinem Buch "Die Baar – Begegnungen in einer unentdeckten Landschaft" als Weltenbummler, Abenteurer, Fotograf, Tibetaktivist, Naturschützer, Pilger und Gastgeber einer kleinen Jakobus-Pilger Herberge und Haus der Einkehr. Internationaler Anlaufpunkt: Im Gästebuch hat sich dieses Jahr wieder ein internationales Völkchen eingetragen.

Nicht nur Wanderer und Pilger aus allen Bundesländern, sondern auch aus Finnland, Dänemark, Holland, Frankreich, Italien, Großbritannien, der Schweiz, Österreich, Russland, Polen und Neuseeland haben den Weg nach Achdorf gefunden.

Gäste zeigen sich von der Gastfreundschaft überwältigt

Sie alle zeigten sich überwältigt von der Gastfreundschaft und den Zielen des Tibetfreundes Gallinowski. Aus allen Gästebucheintragungen spiegelte sich die Freude über die Gastfreundschaft, den freundlichen Empfang, die erholsamen Gespräche und zahlreiche andere Nettigkeiten wider.