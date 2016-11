Blumberg (blu). Nun ist es amtlich: Thomas Weißhaar aus Fürstenberg wird neuer Leiter des Polizeipostens Blumberg. Das steht in einer Einladung der Stadt Blumberg und des Polizeireviers Donaueschingen für den 29. November. Amtsinhaber Norbert Kuttruff wird an diesem Tag verabschiedet, gleichzeitig wird sein bisheriger Stellvertreter Hauptkommissar Thomas Weißhaar in sein Amt eingeführt.