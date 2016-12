Blumberg Theaterlaien kommen richtig in Spiellaune

Kräftig strapaziert werden wohl auch dieses Jahr die Lachmuskeln der Besucher des Riedböhringer Laientheaters des Männergesangvereins "Frohsinn" Riedböhringen. Unter der Leitung von Michaela Steffen, Bernhard Baumann und Gerhard Fricker proben derzeit vier Frauen und fünf Männer drei Mal pro Woche.

Aktuell befinden sich die Akteure im Endspurt, in einer Woche öffnet sich in der Riedböhringer Mehrzweckhalle der Theatervorhang für die Komödie "Lass die Sau raus!", ein Dreiakter von Andreas Wening. Mit großem Engagement und Leidenschaft stellen die Laiendarsteller ihr schauspielerisches Können wieder einmal mehr unter Beweis.

"Karin Heppner reicht es! Die immer neuen Schreckensmeldungen bezüglich Skandalfunden in Nahrungsmitteln lassen sie und ihre Nachbarinnen Selma und Lotte aktiv werden. Unter dem Motto "Mein Kühlschrank ist kein Ponyhof!" rufen sie mittels Flugblätter zum generellen Boykott der regionalen Wurst- und Fleischtheken auf. Um ihren Protest zu verstärken, verkünden sie allerdings auch in ihren eigenen Familien, dass von nun an lediglich Vegetarisches auf den Tisch kommt. Insbesondere die Begeisterung von Karins Ehemann Norbert und Sohn Mirco hält sich da aber sehr in Grenzen.