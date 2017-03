Blumberg Theater haucht Kultfilm neues Leben ein

Casablanca gehört zu den Film-Klassikern. Der Schwarzweiß-Film mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman vermittelt den Kontrast zwischen der Welt des Kriegs, der in Europa und Afrika Wunden schlägt, und der Welt des Glamour im US-amerikanischen Hollywood. Gewürzt mit spannenden und witzigen Geschichten über die Stars, viel Musik, Tanz und Showeinlagen sorgen Sandra Jankowski und Frank Klaffke als Humphrey Bogart und Ingrid Bergman für packendes Schauspiel, gefühlvolle Lieder und Gänsehautmomente, heißt es in der Ankündigung.

Der Abend bringt in einem frischen Format echte Helden, große Gefühle und bekannte Songs auf die Bühne. Sandra Jankowski und Frank Klaffke schlüpfen rasend schnell von einer Rolle in die nächste, singen, tanzen und beziehen das Publikum ein. Als besonderes Highlight mischt sich Puppe Sam in Muppet-Show-Manier immer wieder in die Geschehnisse ein und greift schwungvoll in die Tasten.

Die Theaterrevue ist am Freitag, 10. März, in der Dorferlebnisscheune Blumberg-Nordhalden ab 20 Uhr. Karten gibt es bei der vhsbaar, Telefon 0771/10 01, und in der Stadtbibliothek Blumberg, Telefon 07702/36 36, zu 13 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse. Es sind noch Plätze frei.