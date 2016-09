Blumberg Teubert präsentiert sich auf zwei Messen

Im Oktober auf weltweit bedeutender Ausstellung

Diese Messe ist ganz auf das Thema Leichtbau ausgerichtet. Teubert entwickelt und baut Maschinen mit der sogenannten Intervall-Heißpresstechnik. Besonders in den Bereichen, in denen es auf Leichtigkeit bei extrem hoher Belastbarkeit ankommt, beispielsweise in der Luft-, Raumfahrt- und Automobilindustrie, kommt diese Technik zum Einsatz.

Teubert stellt außerdem vom 19. bis 26. Oktober auf der K in Düsseldorf aus. Seit 1974 nimmt das Unternehmen regelmäßig an der weltweit bedeutendsten Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie teil.