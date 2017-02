Blumberg Tennisclub zeigt sich zufrieden

Jetzt sei wieder eine Höchstmarke erreicht worden, sagte Jettkandt. Bei den Aktiven am stärksten vertreten sind die Jahrgänge zwischen 41 und 60 Jahren. Auch die Kasse weist wieder auf der Habenseite schwarze Zahlen auf. Somit konnten wieder Rücklagen gebildet werden. Kassenprüferin Monika Thoma bescheinigte dem Verwalter der Finanzen eine saubere und übersichtliche Kassenführung. "Obwohl wir nicht geknausert haben, stehen wir wirtschaftlich doch recht gut da", freute sich der Vorsitzender Wolfgang Teubert.

Sportwart Patrick Kreuz hob den ersten Platz und somit der Gewinn der Meisterschaft der ersten Herrenmannschaft und den damit verbundene Aufstieg in die Bezirksklasse hervor. Außerdem sind eine Damenmannschaft und vier weitere Herrenteams 2016 ins Rennen gegangen. Erfreuliche Beteiligung war bei den vereinsinternen Meisterschaften zu verzeichnen. Es sei hochklassiger Tennissport geboten worden, betonte Kreuz.

Als Trainer zeichnete sich Jörg Kemmerling aus, der auch für den Nachwuchsbereich zuständig ist. Lisa Kanter, die Stellvertreterin des Vorsitzenden Teubert, ist auch die Jugendwartin des Clubs. Ihr kritischer Bericht wies darauf hin: Im Jugendbereich der Klassen U 14 und U 16 ist noch Potenzial nach oben vorhanden. Die Teams werden trainiert und betreut von Jörg Kemmerling, der die Mädchen und Jungs auch zu den so genannten Medanspielen (Jugendbereich) begleitete. Lisa Kanter forderte von ihren Schützlingen mehr Trainingsfleiß an. Eine neue Talentgruppe sei gebildet worden, die sich nun in diesem Jahr entwickeln müsse, sagt sie. Das Training dieser Gruppierung übernehmen Lisa Kanter und Patrick Kreuz.

Der technische Leiter, Dirk Kanter, hielt einen Rückblick über die zahlreichen Tätigkeiten 2016. Die Renovierung des Containers sei zu einem gelungenen Werk geworden. Ein neuer Platzwart sei gefunden worden. Die Mitglieder wurden zur Frühjahrsinstandhaltung der Tennisplätze und des Umfelds aufgerufen.

Vorerst werde die vereinseigene Fahne weiterhin im Wind flattern, beschloss die Versammlung. Die Tuja-Hecke wird der Säge zum Opfer fallen. "Wir sind auf gutem Wege und stehen in allen Bereichen gut da", zog der Vorsitzende in seinem Schlusswort zufrieden Fazit.