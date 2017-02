Blumberg Teilnehmer müssen Parcours absolvieren

Blumberg-Riedöschingen. Ein Höhepunkt des Rosenmontags-Programms in Riedöschingen ist in jedem Jahr das abendliche Erlebnis-Mistkarrenrennen auf dem Vorplatz der Kompromissbachhalle. Zahlreiche Zuschauer verfolgten das von Jonas Rothermund unterhaltsam moderierte Spektakel, bei dem die Teilnehmer einen Hindernisparcours mit Rampen, Wippen und Slalomfahren absolvieren müssen, wobei sowohl die Geschwindigkeit als auch die Originalität bewertet werden. Acht Teams gingen mit teilweise sehr originellen Rennboliden an den Start, so dass die Jury keine leichte Aufgabe bei der Bewertung hatte.