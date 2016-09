Blumberg Tausende Besucher erleben Sto live

Auf dem Firmenareal war viel geboten, sodass sich die Besuchermassen verteilten. Moderne Büro- und Besprechungsräume in den Verwaltungsgebäuden konnten besichtigt werden, ebenso die Produktionsabläufe, die vollautomatischen Hochregallager und die Sto-Infofabrik, in der die Besucher die Sto-Geschichte erleben und in die Materialbibliothek eintauchen konnten. Eindrücklich präsentierte sich auch das Logistikzentrum, wo die Verladung auf die Lastwagen zu sehen war. Werner Tröndle, verantwortlich für die Rohstoff-Organisation im Werk Weizen, verriet, dass er jährlich 8,5 Millionen Sto-Eimer und 30 Tonnen Sand für die Putzherstellung entgegennimmt. Heinz Cipa, Leiter der Zetrallogistik, berichetete von 70 Lastwagen, die täglich das Lager verlassen.

Landfrauen bauen ein großes Kuchenbuffet auf

In der Ausbildungserlebniswelt präsentierten die Auszubildenden ihre Arbeit. "Bei Sto bilden wir in 21 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen aus und unsere Azubis hatten für den Tag der offenen Tür viele tolle Ideen, wie sie den Besuchern ihre Berufe hautnah und zum Anfassen vorstellen", erklärte Ausbildungsreferentin Julia Dombek. Das Interesse bei den Versuchsstationen war groß, nicht nur die jungen Gäste zeigten sich begeistert. "Haben Sie auch Ausbildungsprogramme für Senioren?", wandte sich ein Besucher scherzend an Julia Dombek.

Die Sto-Stiftung präsentierte sich ebenso wie die Werksfeuerwehr. Auch kulinarisch wurden die Gäste verwöhnt. Für einen herzhaften Imbiss und Getränke war gesorgt. Die Landfrauen hatten ein großes Kuchenbuffet aufgefahren.