Blumberg Synergieeffekte nutzen

Einem regen Erfahrungsaustausch folgte die Arbeit in schulgemischten Gruppen. Dabei beschäftigten sich die Lehrerinnen mit der Umsetzung der neuen Leistungsbeurteilungsverordnung. Diese soll weitgehend einheitlich erfolgen. Das Fazit am Ende des Tages war einstimmig, dass man Synergieeffekte an den Schulen künftig nutzen möchte. Es wurden an diesem Tag einige Bausteine angeschoben, die jetzt in der Praxis erprobt und weiterentwickelt werden sollen.