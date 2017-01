Blumberg/Stuttgart Sauschwänzlebahn bleibt Zugpferd

Gemeinsam mit Bad Dürrheim, Königsfeld und dem Landkreis Rottweil präsentiert sich Blumberg mit seinen Bahnbetrieben und der Sauschwänzlebahn wieder an einem großen, attraktiven Stand bei der Touristikmesse CMT in Stuttgart. Messe und gerade die CMT bedeuten immer viel Arbeit und großen Einsatz, doch dieser lohnt sich. Dieses Jahr seien die ersten drei Tage noch mehr Besucher an ihren Stand gekommen, berichtet Nadine Götz, Leiterin der Blumberger Touristinformation.

Sie hätten fast 1000 Fahrpläne für die Sauschwänzlebahn verteilt und dabei immer gute Gespräche geführt. Europas einzige Museumsbahn mit einem Kreiskehrtunnel in einem Mittelgebirge ist und bleibt ein Zugpferd, ganz besonders, wenn engagierte Mitglieder sich in der historischen Bahn-Uniform präsentieren.

Am Samstag und Sonntag stand Gerhard Scheu, Vorsitzender des Fördervereins IG WTB (Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Museumsbahn Wutachtal) am Stand, am Montag war es Christian Brinkmann, Geschäftsführer der für die Sauschwänzlebahn zuständigen Bahnbetriebe. "Die uniformierten Standmitglieder kommen gut an", schildert Nadine Götz, "die Besucher interessieren sich dafür und fragen, was wir darstellen." Am Montag machte sich auch Bürgermeister Markus Keller selbst ein Bild.