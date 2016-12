Blumberg Streit um Abwasser reißt nicht ab

Die Kalkulation der Abwassergebühren für die Jahre 1994 bis 1996 ist bereits die sechste Kalkulation für diesen Zeitraum. Zugrunde liegt ein Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg vom 26. Oktober, das den Abwasserbescheid der Stadt Blumberg von 1996 gegen einen Kläger aufhob. Laut dem ersten Bescheid hätte der Kläger, ein damals ortsansässiges Unternehmen, 1996 genau 300 541,28 D-Mark bezahlen sollen. Dagegen hatte die Firma Widerspruch eingelegt, der Wirkung zeigte. Aufgrund der Abwassersatzung vom 6. Oktober 2010 mit Einführung der gesplitteten Gebühr sollte die Firma für 1996 noch 86 527,57 Euro bezahlen. Am 24. April 2013 hatte das Verwaltungsgericht Freiburg den Gebührenbescheid der Stadt vom Februar 1997 aufgehoben mit der Begründung, die Kalkulation sei fehlerhaft, weil die Überdeckungen von insgesamt mehr als 300 000 D-Mark aus den Jahren 1991 und 1992 spätestens im Zeitraum 1994 bis 1996 hätten ausgeglichen werden müssen. Tatsächlich sei dies erst in den Jahren 2000 bis 2002 erfolgt.

Das Freiburger Verwaltungsgericht erkannte auch die am 23. Oktober 2014 rückwirkend zum 1. Januar 1993 beschlossene Abwassersatzung nicht an, laut der die klagende Firma für 1996 dann 106 135,42 Euro hätte bezahlen müssen. Diese Summe ist jetzt der Streitwert. Die Richter betonten, der Ausgleich für die Überdeckungen von 1991 und 1992 hätte in den Jahren 1994 bis 1996 erfolgen müssen, was wieder nicht erfolgt sei.

Auf Anfrage unserer Zeitung, ob die Stadt sich durch Rechtsanwalt Michael Quaas nicht falsch beraten fühle, teilte Bürgermeister Markus Keller gestern mit: Der Gemeinderat und er hätten keine Falschberatung feststellen können. "Die Argumentation war für uns schlüssig", sagt er.

Die Kalkulation des Büros Schneider & Zajontz, der der Gemeinderat am Donnerstag zustimmen soll, führt für die Jahre 1991 und 1992 einen noch ausstehenden Überdeckungs-Betrag von insgesamt 137 080 Euro an. Er soll in den Jahren 1994 bis 1996 mit jeweils 47 376 Euro ausgeglichen werden.

Kosten für Verfahren: rund 280 000 Euro

Die Stadt Blumberg hatte in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Verfahren wegen Abwassergebühren laufen. Eine Anfrage unserer Zeitung bei der Stadt ergab: Seit 2010 gab es 52 Verfahren wegen Abwassergebühren. Davon sind für 2010 alle 24 Verfahren abgeschlossen und für 2011 alle acht; für 2012 sind fünf von sechs Verfahren noch offen, für 2013 ist eines von zwei Verfahren offen. Für 2014 sind vier von sechs Verfahren abgeschlossen, für 2015 sind alle sechs Verfahren noch offen.

Die stellvertretende Hauptamtsleiterin Daniela Götz teilte außerdem mit: Im Jahr 2013 hatte die Stadt Blumberg in Bezug auf die Abwassergebühren circa 20 Zulassungsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg zur Entscheidung. Darin seien auch die Satzung und Kalkulation der Stadt nach Einführung der gesplitteten Gebühr überprüft worden. 17 Verfahren habe die Stadt gewonnen, nur drei Verfahren für 1994 bis 1996 seien noch offen, deshalb sei die Nachkalkulation erfolgt.

Die Sachverständigen- und Gerichtskosten der Jahre 2010 bis 2016 betragen rund 280 000 Euro. Dazu kommen noch Personalkosten und sonstige Aufwendungen, die innerhalb der Stadt durch das umfangreiche Bearbeiten der Verfahren entstanden sind.