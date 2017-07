Blumberg Street -Art zeigt sich von zwei Seiten

Blumberg (wde). Zu den Motiven, die für besondere Aufmerksamkeit der Zuschauer sorgten, zählt die Eule (Foto unten), die Ketty Grossi am Sonntag in der Meisterklasse 2D malte. Am Samstag hatte sie mit einem anderen Motiv begonnen, das jedoch der Regen am Abend weggespült hatte.

Die rund 100 Akteure, die sich bereits Tage vor Beginn des bunten Spektakels am Samstag an teilweise monumentalen und optisch verblüffenden Werken abgearbeitet hatten, konnten trotz des verregneten Auftakts den Lohn den Mühen am Sonntag einheimsen. Das Publikum, das durch die Straßen der Eichbergstadt flanierte, war mitunter hin und weg von den Ergebnissen, die unter dem Einsatz von bunten Malstiften auf dem Straßenpflaster entstanden. Viele blieben staunend stehen, etwa vor dem 3D-Bild eines Wolfes in einer Winterlandschaft, das manchem Betrachter förmlich den Boden unter den Füßen wegzog.

Auch im Rahmenprogramm gab es einige Attraktionen. Die B-Shakers aus der Schweiz machten deutlich, wie gut zeitloser Rock ’n’ Roll klingen kann, und auch die heimische Stadtkapelle ließ sich musikalisch nicht lumpen. Der Bekanntheitsgrad grad des Straßenmaler-Festes lässt sich nicht nur an der Zuschauerresonanz ablesen, sondern auch an der Medienpräsenz einiger Fernsehsender, die das Ereignis begleiteten.