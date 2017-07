Blumberg Street-Art-Festival: Markante 3D-Bilder

Er malt ebenfalls in 3D einen Hai, der sich an einem sommerlichen Strand in einem Liegestuhl niedergelassen hat. Kerim, der seit fünf Jahren malt, ist das dritte Mal in Blumberg. Die beiden engagierten Künstler arbeiten intensiv und schnell, es macht Spaß, ihnen beim Malen zuzusehen.

Das Street-Art-Festival in Blumberg am Samstag und Sonntag sorgt schon im Vorfeld für überregionale Aufmerksamkeit. Mit SWR, Regio TV und Hegau TV haben sich drei Fernsehsender angesagt, berichtet Hauptorganisator Clemens Benzing, SWR komme am Freitag und werde Freitagabend in der Landesschau einen Vorbericht senden.