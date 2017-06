Blumberg Stolz auf Jubiläums-Nachtumzug

Die Schriftführerin Anke Lengsfeld ließ die wichtigsten Ereignisse in Versform lebendig werden. Der Bogen spannte sich von der Fasnachtseröffnung über den Jubiläumsnachtumzug und den doppelten Programmabend bis zur Fasnachtsverbrennung. Die Vereinswanderung am ersten Mai war wie gewohnt recht feucht.

Der Vorsitzende Dirk Steuer berichtete von der erfolgreichen Schrottsammlung und der Teilnahme am Sommerferienprogramm "Hits für Kidz". In diesem Jahr laden die Narren die Kinder am 5. August zum Bogenschießen ein. Der Schmutzige Donnerstag und der Programmabend sollen 2018 attraktiver gestaltet werden. Den Donnerstag wollen die Nordhaldener Narren zusammen mit Kommingen organisieren.

Randenwölfe haben 76 Mitglieder