Blumberg Störche haben Panoramabad fest im Blick

Blumberg - In Blumberg siedeln sich die Störche an, was viele Naturfreunde freut. Seit Jahren werden Störche immer wieder in Fützen gesichtet. Nun sind sie an der Blumberger Stadteinfahrt sowie entlang der B 27 beim Blumberger Kreisel unterhalb des Panoramabades zu sehen. Dort auf der Wiese im Oberen Ried stolzieren sie umher, um nach Futter zu suchen.